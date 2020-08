Nach Explosion in Beirut: "Die Helfer aus NRW hoffen auf Lebende in den Trümmern"

Eineinhalb Jahre nachdem die Caro Wißing für zwei Monate in Beirut lebte, ist die WDR -Reporterin in die libanesische Hauptstadt zurückgekehrt, um über die verheerende Explosion zu berichten, bei der mehr als 130 Menschen ums Leben kamen. Am Dienstag war im Hafen ein Lager explodiert, in dem 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat gelagert waren.

WDR: Caro, wie ist Dein erster Eindruck?

Die WDR-Reporterin Caro Wißing in Beirut

Caro Wißing: Ich befinde mich gerade in einem Ausgehviertel etwa 1,5 Kilometer vom Hafen entfernt. Hier gibt es viele Bars und Restaurants, aber ich erkenne dieses Viertel nicht wieder. Fenster sind aus den Fassaden gerissen, Balkone hängen herunter, teilweise stehen nur noch Gerippe von den Häusern. Eigentlich ist jedes Gebäude zerstört.

WDR: Wie sieht es denn noch näher am Hafen aus?

Caro Wißing: Wir sind eine Straße in Richtung Hafen entlang gelaufen, wurden dann aber auf halber Strecke von einer Gruppe junger Männer aufgehalten, die die Straße absperrte. Sie sagten, dass es in diesem Bereich zu gefährlich sei, weil jederzeit ein Haus einstürzen könne.

WDR: Waren das einfache Bewohner Beiruts?

Caro Wißing: Ja, das sieht man ganz viel hier. Die Menschen, vor allem junge, sind auf der Straße, räumen auf, sie sorgen dafür, dass Geschäfte und Wohnungen wieder einigermaßen nutzbar sind und versuchen, schon die ersten Dinge wieder zu reparieren.

WDR: Es sind ja auch Helfer aus NRW im Einsatz. Was hört man von denen?