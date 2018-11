Was meinen Sie mit einem bürokratischen Umfeld?

Nach dem Krieg konnten die Opfer einen Antrag auf Wiedergutmachung stellen. In diesem Rahmen mussten sie Angaben zu ihrer Verfolgung machen. In den ersten Nachkriegsjahren wurden Zeugen in Verfahren befragt. Nach schlechten Erfahrungen wollten manche ihre Geschichte nicht wieder erzählen. Der spätere Regisseur Imo Moszkowicz hatte beispielsweise eine Aussage zur Reichskristallnacht vor Gericht gemacht. Weil er 1938 noch sehr jung war, nahmen ihn die Richter nicht richtig ernst. Daraufhin weigerte er sich später im Auschwitzprozess auszusagen.