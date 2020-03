WDR: Was bedeutet das für unseren Umgang mit dem Coronavirus?

Margraf: Als soziales Wesen orientiert sich der Mensch in seinem Verhalten stark an seiner Umwelt und vor allem an seinen Mitmenschen. Herrscht in seinem Umfeld Alarmbereitschaft oder Furcht, überträgt sich das auf ihn.

WDR: Inwiefern haben die Medien daran einen Anteil?

Margraf: Im Bezug auf das Coronavirus habe ich festgestellt, dass gerade die Qualitätsmedien gute Aufklärung betreiben. Wichtig ist dabei, dass die Fakten so kommuniziert werden, dass die Menschen sich darunter etwas vorstellen können. Schreibt eine Zeitung, dass die Sterblichkeitsrate von Covid-19 zehn- bis zwanzigmal höher ist als bei der Grippe, klingt das viel. Wenn sie schreibt, dass zwei von 100 Menschen daran sterben, schon nicht mehr so sehr.