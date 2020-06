WDR: Wieso so spät?

Chattibi: Kurz vor der Transplantation im Jahr 2012 stellten die Ärzte bei mir Krebs im Anfangsstadium in beiden Nieren fest. Sie mussten beide entfernt werden und mein Zustand wurde für zwei Jahre beobachtet. In dieser Zeit ging ich dreimal die Woche zur Dialyse, was mich nicht nur körperlich sehr belastete.

WDR: Was war der zweite Aspekt?

Chattibi: Ich wollte mir nicht eingestehen, dass ich krank bin. Ich war Mitte 30 und hing regelmäßig an einer Maschine, wie in einem Science-Fiction-Film. Die ersten drei Monate habe ich jedes Mal innerlich geweint. Doch dann habe ich mich entschieden, mich nicht aufzugeben.

WDR: Wie hat ihr Umfeld ihre Krankheit aufgenommen?

Chattibi: Die meisten wussten nichts davon. Ich habe auch während der Dialyse Vollzeit weitergearbeitet und lange niemandem – abgesehen von Familie und Freunden – davon erzählt. Meine Eltern kannten solche medizinischen Möglichkeiten nicht und die Situation belastete sie sehr. Als ich kurz vor der Transplantation auch meinen Kollegen davon erzählte, konnten es viele nicht glauben.

WDR: Ist ihre Lebensfreude wieder zurückgekommen?

Chattibi: Ja. Direkt nach der Transplantation habe ich mich besser gefühlt. Gegen Ende der Dialysezeit habe ich auch noch meine jetzige Frau kennengelernt. Wir haben zwei Kinder, unsere Tochter ist erst vor zehn Wochen geboren. Ohne die Spende meines Bruders wäre das alles nicht möglich.