Darum müssen Missbrauchs-Opfer vor der Öffentlichkeit geschützt werden

Den schweren Missbrauch von Velbert am 21. April 2018 hat die Polizei erst am Dienstag (12.06.2018) öffentlich gemacht. Die Veröffentlichung rund sieben Wochen danach sollte das Opfer schützen. Warum das sinnvoll war, erklärt Ursula Enders von der Beratungsstelle "Zartbitter" in Köln.