Aber ein Glasflaschen- und Messer-Verbot ist auf der Hamburger Reeperbahn zum Beispiel sehr sinnvoll. Glasflaschen kann man leicht ersetzen und niemand sollte ein Messer bei sich tragen. Wenn man mal von einem kleinen Taschenmesser absieht.

WDR: Nach Auskunft der Polizei Düsseldorf hat ihre stärkere Präsenz in der Altstadt die Kriminalität sinken lassen. Ein gutes Mittel?

Zurawski: Ja! Mehr sichtbare Polizei, die zum Beispiel in Zweier- oder Viererstreifen unterwegs ist, hilft.

Punktuelle Polizeipräsenz hilft, sagt Soziologe Zurawski

Das kann in bestimmten Vierteln Kriminalität verringern: Wo zum Beispiel junge Männer, die zuviel trinken, in Streit geraten. Es ist das probateste Mittel, punktuell an diesen Orten aufzutauchen und zu sagen: Freunde, während ihr feiert, gucken wir drauf. Also haltet euch an die Regeln.

Das Gespräch führte Sabine Tenta.