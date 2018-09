Missbrauch in katholischer Kirche: Ein Opfer erzählt

WDR: Welche Besonderheiten der katholischen Kirche haben die Taten und ihre Vertuschung Ihrer Meinung nach begünstigt?

Bauer: In der Kirche gibt es sogenannte Machtinseln. Der Bischof ist ganz allein für sein Bistum verantwortlich. Er hat die absolute Macht. Ein Pfarrer hat in seiner Gemeinde die absolute Macht. Genau so war es im Internat. Jeder hatte einen Zuständigkeitsbereich und in diesen hat kein anderer reingefunkt.

WDR: Wie geht es Ihnen heute?

Bauer: Ich muss mein Leben lang mit Angstzuständen leben, ich muss mein Leben lang mit Depressionen leben. Ich habe lebenslänglich. Was hat der Täter?