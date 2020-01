Missbrauch: "Täter machen ihre Opfer zu braven Soldaten"

WDR: Wenn Missbrauchsfälle öffentlich werden, liegen diese oftmals schon länger zurück. Wie es möglich, dass Täter sie so lange im Verborgenen halten können?

Julia von Weiler: Die Täter und Täterinnen schaffen für die Opfer ausweglose Drohkulissen. In einem Fall wie Lügde gibt es etwa mehrfache Meldungen bei der Polizei, die nicht richtig bearbeitet werden. Dass so etwas so lange passieren kann, hängt häufig mit der Situation in den Behörden zusammen: Ursache kann eine Kombination aus zu wenig Personal, schlechter Ausbildung, Überforderung und Realitätsverleugnung sein.