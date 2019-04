WDR: Für den Kunden sind Dienste wie Uber aber scheinbar günstiger.

Randelhoff: Nicht unbedingt. Uber lockt die Fahrer damit, dass sie zu bestimmten Zeiten teils zehnfache Aufschläge verlangen können. In New York kostet so beispielsweise in der Silvesternacht eine Fahrt plötzlich 100 Dollar, für die man sonst vielleicht 15 Dollar zahlt. Ob wir noch so begeistert von Uber sind, wenn wir festgestellt haben, dass wir immer erst gucken müssen, ob unsere Fahrt jetzt gerade überhaupt bezahlbar ist? Dadurch verlieren wir als Endkunden die Verlässlichkeit.

WDR: Die Löhne der Taxifahrer liegen traditionell beim Mindestlohn, derzeit 9,19 Euro pro Stunde in NRW. Würden die Fahrer von der Liberalisierung nicht profitieren?

Randelhoff: Vielleicht wäre es die "Befreiung" der Fahrer aus abhängigen Lohnverhältnissen zum Mindestlohn, ja. Vielleicht würden sie aber durch Systeme wie Uber in Beschäftigungsverhältnisse gedrängt, wo sie als Subunternehmer arbeiten, dabei das komplette unternehmerische Risiko tragen - wie Versicherungen, Leasing des Fahrzeugs und so weiter - während der Vermittler bis zu 30 Prozent der Einnahmen kassiert.