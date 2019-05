Rezos Erfolg: Was hat die Politik verpasst?

Youtuber Rezo

Während die Presse als Vierte Gewalt ausgeschaltet wird, erleben wir die sozialen Medien als neue Fünfte Gewalt: Das, was Politiker über ihre Kanäle hinausblasen, wird hier von einer kritischen Öffentlichkeit eingeordnet. Die klassischen Medien werden eher zum Moderator dieser Dispute.

WDR: Müsste Youtube dennoch verhindern, dass ein Blogger vor bestimmten Parteien warnt oder sie der Lüge bezichtigt?

Fehrensen: Bitte nicht! Es darf nicht sein, dass ein privates Unternehmen darüber entscheidet, was Recht und Unrecht ist, wo Satire beginnt oder was eine Lüge ist. Viel wichtiger ist, dass wir als Gesellschaft Medienkompetenz entwickeln, genauer hinschauen: Wer ist der Absender, wie glaubwürdig ist er, mit welchen Inhalten meldet er sich sonst zu Wort? Nicht alles für bare Münze zu nehmen, sondern hinterfragen, was uns da präsentiert wird.

Das Interview führte Nina Magoley.

Stand: 28.05.2019, 16:46