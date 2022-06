"Für das Ziel 2035 müssen wir die Lademöglichkeiten massiv ausbauen"

Stand: 09.06.2022, 20:01 Uhr

Ab 2035 dürfen EU-weit keine Verbrennermotoren mehr zugelassen werden - so will es das EU-Parlament. Dabei ist Deutschland bei der E-Mobilität noch eine Wüste. Experte Markus Emmert sieht in dem Ultimatum dennoch eine Chance.