WDR.de: Müssen Erzieher in Kitas heute mehr Aufgaben erfüllen als zum Beispiel vor 20 Jahren?

Kern: In den letzten 12 Jahren ist viel dazu gekommen. Zum Beispiel Sprachförderung und Dokumentation. Wir müssen Entwicklungsberichte schreiben und viele Gespräche mit Eltern oder auch Kinderärzten führen. Wir müssen Konzepte schreiben und Datenschutzregeln einhalten - und das alles mit den gleichen Stunden. Die Bertelsmann Stiftung fordert, dass ein Viertel einer Vollzeitstelle für solche Arbeiten genutzt wird, aber das ist schön gerechnet. Da kommt man nicht mit hin.

WDR.de: Gibt es bei den Personal-Engpässen einen Unterschied zwischen Stadt und Land?

Personalkriese in Kitas: Genug Zeit für Kinder?

Kern: Es fing in den Großstädten eher an und ist jetzt auch bei uns angekommen, weil es seit Jahren schon keinen Erzieher-Nachwuchs gibt. Der schulische Weg ist nicht finanziert, das heißt, die Schülerinnen bekommen kein Gehalt. Wenn Praktikantinnen schon mitbekommen, was in den Kitas los ist, fördert das nicht gerade die Motivation, den Job zu erlernen.

Unser Problem ist aber gar nicht so sehr das Geld. Natürlich freut man sich über 50 Euro mehr im Monat, aber was nutzt mir das, wenn ich extrem viel Stress habe. Viele geben den Job auch auf, weil sie eigentlich Kinder in ihrer Entwicklung begleiten wollten - aber genau dafür ist kaum noch Zeit. Und den Stress, den wir haben, der kommt auch bei den Kindern an.

Das Gespräch führte Katja Goebel