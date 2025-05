Für den Generalsekretär der Hilfsorganisation CARE Deutschland, Karl-Otto Zentel, sind die wenigen zugelassenen Lieferungen eine " politische Geste " und " ein Tropfen auf den heißen Stein ", wie er am Dienstag im Interview mit dem WDR 5-Morgenecho erklärte.

WDR: Stehen da vollbepackte LKWs, die jetzt nur darauf warten, dass sie in den Gazastreifen fahren können oder wie müssen wir uns das vorstellen?

Karl-Otto Zentel: Da stehen schon lange viele voll bepackte LKWs, die darauf warten, in den Gazastreifen fahren zu dürfen – auch während der ganzen Zeit der Blockade der vergangenen 60 Tage. CARE hat Hilfsgüter im Wert von 1,5 Millionen um den Gaza-Streifen bereitstehen, die sobald sich eine Möglichkeit ergibt, in den Gazastreifen zu den bedürftigen Menschen gebracht zu werden. Die UN spricht davon, dass sie nahezu 9.000 LKW-Ladungen an Hilfsgütern bereitstehen haben.

Also es ist jetzt keine Frage der Hilfsgüter, die in der Region sind oder in der Nähe sind, es ist eine Frage des Zugangs. Es ist eine politische Geste. Die Zahlen, die im Raum stehen, von 100 LKW – und das auch nur für vier Tage – sind ein Tropfen auf den heißen Stein, sind eigentlich eine Frechheit gegenüber der Not, die in dem Gazastreifen herrscht und bedecken bei weitem nicht den Bedarf der Menschen.