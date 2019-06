Wir setzen darauf, dass es einen Tarifvertrag gibt, der hinreichend viele Pflegekräfte und Unternehmen abbildet - idealerweise regional ausdifferenziert, weil natürlich in Düsseldorf die Situation anders ist als in Chemnitz, auch was die Lebenshaltungskosten angeht.

WDR: Wer wird das bezahlen - die Familien? Oder geht das durch Steuergelder oder über die Krankenversicherung?

Spahn: Es braucht einen fairen Ausgleich – einen Teil wird die Pflegeversicherung übernehmen können. Aber wir werden natürlich auch schauen müssen, wie wir die Pflegebedürftigen bei den Eigenanteilen nicht zusätzlich übermäßig belasten und überfordern.

WDR: Bis alle offenen Stellen besetzt sind, wird es noch ein bisschen dauern. Wie können Sie kurzfristig die Leute entlasten, die jeden Tag hart arbeiten in der Pflege?

Spahn: Wir haben ein Gutachten in Auftrag gegeben, dass sich auch nochmal mit der Frage beschäftigt, ob wir Pflegefachkräfte entlasten können durch mehr Pflegehilfskräfte – so dass eben mehr Zeit für die eigentliche Facharbeit in der Pflege ist.

Aber eins ist und bleibt wahr: Eine fundamentale Verbesserung in sechs, acht, zwölf Wochen oder Monaten kann keiner ernsthaft versprechen. Wir wollen jetzt wirklich eine Entwicklung umdrehen, die über Jahre in die falsche Richtung gegangen ist – in der Kranken- wie in der Altenpflege. Wir wollen jeden Tag, jede Woche ein Stück mehr einen Unterschied machen im Alltag.

Das Interview führte Michael Dietz.

Anmerkung der Redaktion: Für die schriftliche Version des Fernsehinterviews wurden Fragen und Antworten sprachlich angepasst und gekürzt. Der Inhalt der Fragen und der Aussagen des Ministers bleibt davon unberührt.