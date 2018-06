Wir haben mit dem Referenten gesprochen, Professor Christian Karagiannidis, Oberarzt der Lungenklinik Köln-Merheim.

WDR: Bei der Pflege in Krankenhäusern mangelt es an Zeit und Personal. Das ist auf normalen Stationen schon schlimm, wie desaströs ist es auf der Intensivstation?

Christian Karagiannidis: Wir sehen einen dramatischen Intensivpflege-Mangel in den letzten zwei bis drei Jahren. Es gibt immer weniger junge Leute, die sich für das Fach begeistern und nachkommen. Dieser Mangel ist mittlerweile in allen Krankenhäusern in Deutschland spürbar und führt dazu, dass wir Betten sperren müssen.