Handy am Steuer: "Menschen sind dumm und gefährlich"

WDR: Warum greifen so viele Autofahrer am Steuer zum Handy, obwohl doch allgemein bekannt ist, wie dumm und gefährlich das ist?

Verkehrspsychologe Michael Haeser

Michael Haeser: Wir Menschen sind dumm und gefährlich - und bequem. Die Bequemlichkeit ist der erste und wichtigste Punkt. Der zweite ist Neugier. Eine immense Neugier, die uns dazu verführt, wenn es klingelt 'nur mal eben schnell' aufs Handy zu gucken.

WDR: Warum schützt uns das Wissen um die Gefahren nicht vor riskantem, lebensgefährlichem Handeln?

Haeser: Wir Menschen sind als Autofahrer nicht in der Lage, zwischen der Bedeutsamkeit der Konzentration auf den Straßenverkehr und allem anderen zu unterscheiden. Wir sind in einem Auto in einem geschlossenen Raum und glauben, dass das, was darin passiert, wichtiger ist als das, was draußen passiert.

WDR: NRW -Innenminister Herbert Reul hat gewarnt: Handys am Steuer kosten Menschenleben und zerstören Existenzen. Das müsse in die Köpfe der Menschen. Wie kann das gehen?

Haeser: Es ist ganz wichtig, dass wir viel mehr in der Öffentlichkeit über die Gefahren reden und sie aufzeigen. Auf Youtube zum Beispiel findet man jede Menge Warnhinweise. Man sollte diese Videos als Trailer im Kino einsetzen und ins Fernsehen bringen und deutlich machen: Das passiert, wenn ihr auch nur zwei, drei Sekunden lang vom Straßenverkehr abgelenkt seid.