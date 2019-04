WDR : Sind die Bußgelder für Rasen in Deutschland hoch genug?

Heiko Müller, Vize-Chef der GdP NRW

Heiko Müller: Nein, sicherlich nicht. Wir sind der Bußgeld-Discounter in Europa. In anderen Ländern sind die Bußgelder viel höher. Wenn ich in Spanien beispielsweise auch nur einen Kilometer pro Stunde zu schnell fahre, dann kostet mich das schon 100 Euro. Fahre ich aber in Deutschland bis zu 20 km/h schneller als erlaubt, ist das Bußgeld gestaffelt: Das fängt bei 15 Euro an und geht bis maximal 35 Euro hoch.

WDR: Welche Bußgelder halten Sie für angemessen?

Müller: Bußgelder sind eine wichtige abschreckende Maßnahme für mehr Sicherheit. Darum sollten wir unsere Bußgelder den europäischen Ländern angleichen. Zur genauen Höhe wollen wir als Gewerkschaft keine Vorschläge machen. Der Verkehrsgerichtstag könnte das diskutieren und der Bundesregierung eine Empfehlung geben.