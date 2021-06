Van Almsick zu Badeunfällen in NRW: "Wir sind nicht mehr so trainiert"

Franziska van Alsmsick ist mehrfache Welt- und Europameisterin im Schwimmen, gewann zehn Medaillen bei den Olympischen Spielen. Mit dem WDR sprach sie über Badeunfälle, die Gefahr des Schwimmens im freien Gewässer und darüber, wie es gelingen könnte, dass mehr Kinder in Deutschland sicher schwimmen lernen.

WDR: Was denken Sie, wenn Sie an die Schwimmfähigkeit der Deutschen denken?

Franziska van Almsick: Ich glaube, dass wir viel vernachlässigt haben beim Thema Schwimmenlernen von Kindern und beim Thema Schwimmbad-Schließungen. Ich denke, dass wir viel aufholen müssen.

WDR: Wie groß sind die Sorgen, die Ihnen das bereitet?

van Almsick: Immens groß. Seit Tagen und Monaten rede ich darüber, dass wir was tun müssen, dass wir alle Bademeister spielen müssen. Jeden Tag passiert etwas, nicht nur bei mir in der Gegend von Heidelberg, sondern überall. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass wir nicht gut genug trainiert sind, dass auch die Erwachsenen nicht gut genug schwimmen können. Und wenn die das schon nicht gut genug können, können wir uns vorstellen, was mit den Kindern ist, die nicht in der Lage sind, zum Schwimmenlernen zu gehen.

WDR: Was muss ihrer Meinung nach jetzt passieren?

van Almsick: Wir müssen dafür sorgen, dass jedes Kind das Recht darauf hat, Schwimmen zu lernen. Technisch sauber und sicher eine Schwimmart. Das ist was fürs Leben. Es ist der Gesundheitssport Nummer eins.

Und wir müssen Alarm schlagen: Leute macht euch Gedanken, wenn jetzt die Sonne rauskommt! Ihr wart alle mindestens ein Jahr lang nicht mehr im Wasser. Nicht einfach planlos in den Fluss springen oder ins Meer gehen. Guckt, sind da Unterströmungen oder irgendwelche Gefahrenquellen? Geht’s mir eigentlich gut oder bin ich vollgefressen oder nicht in einer guten Verfassung? Wir müssen in diesem Sommer alle aufmerksamer mit uns, aber auch mit unserer Umgebung sein.

WDR: Was denken Sie, wenn sie hören, dass jetzt zum Beispiel Menschen im Rhein schwimmen gehen, obwohl es da viele Gefahren wie Strömungen gibt?

van Almsick: Man sollte sich vorher Gedanken machen. Ich verstehe das total, uns ist allen heiß, wir müssen uns alle abkühlen. Zurzeit muss man Tickets vorbestellen, damit man überhaupt ins Freibad kann. Aber ich rate dazu, einen Moment inne zu halten. Man sollte sich Gedanken darüber machen: Bin ich noch fit? Traue ich mir das zu oder nicht?

Ich finde, wenn erwachsene Menschen am Rhein sind, der eine immense Fließgeschwindigkeit hat, und dann auch noch ein Tanker vorbei fährt und sie dann für sich entscheiden: "Da gehe ich jetzt rein schwimmen", dann ist es so. Ich finde, wir sind alle erwachsene Menschen und jeder hat das Recht seine Entscheidung zu treffen. Aber man sollte sich immer vorher darüber Gedanken machen, was eigentlich passieren kann. Das müssen wir heute mehr als vor drei bis vier Jahren machen, weil wir heute einfach nicht mehr so trainiert sind und wir uns weniger einschätzen können. Also ich würde im Rhein wahrscheinlich nicht schwimmen gehen.

WDR: Sie würden es sich selbst also nicht zutrauen?

van Almsick: Man unterschätzt das brutal. Ich würde immer abwägen und die Sicherheitsvariante nehmen. Ich würde auch niemals alleine auf den See rausschwimmen. Das macht man nicht. Am besten jemandem Bescheid sagen: "Ich geh' jetzt mal eine Runde schwimmen".

Nicht vergessen: Ertrinken tut man in der Regel schnell und lautlos.