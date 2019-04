WDR: Sie sagen also, dass das kein Einzelfall ist. Dabei reden wir hier von einer Behörde, von einem beschützenden, aufklärenden Organ. Offensichtlich läuft da ja etwas massiv schief. Was bedeutet das für uns Bürger?

Feltes: In Ermittlungsverfahren werden einfach Fehler gemacht, die in den meisten Fällen nicht publik werden, weil sie im Laufe des Strafverfahrens eben nicht von der Verteidigung oder der Staatsanwaltschaft bemerkt werden. In diesem Fall haben die Medien von Anfang an sehr genau hingeguckt. Das ist gut so und ich glaube auch, dass das in vielen anderen Fällen dazu mit beitragen wird, dass man dort ein bisschen genauer ermittelt.

Das Gespräch führte Thomas Bug.

Stand: 16.04.2019, 20:25