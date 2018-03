WDR: Was hat Sie am Bordellmilieu interessiert?

Donya Farahani: Schätzungen zufolge gehen eine Million Männer in Deutschland täglich zu einer Prostituierten. Das Ganze ist also kein Nischenphänomen, das ist etwas wirklich Großes. Und gleichzeitig transportieren die Medien immer das gleiche Bild von dem Business: entweder selbstbewusste Huren oder die unterdrückten und ausgenutzten Zwangsprostituierten. Ich wollte wissen, wie der Alltag in einem Bordell im Westen aussieht - und der liegt zwischen den Extremen.

WDR: War es schwierig, die Frauen von dem Projekt zu überzeugen?

Donya Farahani

Farahani: Ja, war es. Am Anfang hat kaum jemand mit mir geredet. Aber das hat sich mit der Zeit geändert, ich hab ja in dem Bordell nicht nur gearbeitet, sondern auch gewohnt. Zum Ende hin haben auch viele Frauen mit mir gesprochen, die auf keinen Fall in dem Beitrag auftauchen wollten.

WDR: Erhofften sich die Betreiber kostenlose Werbung?

Farahani: Das wird sicherlich auch eine Rolle gespielt haben. Wir haben viele Bordelle in NRW angefragt und viele Absagen bekommen. Das Bordell in Goch war das Einzige, das uns hat drehen lassen.