Bundesweit hatten noch am vergangenen Samstag (23.03.2019) Hunderttausende gegen die EU -weite Reform demonstriert. Allein in Köln waren 8.000 Menschen zusammengekommen. Organisiert hatte den Protest der Kölner Sebastian Worm. Er sei mit dem Internet und den digitalen Medien groß geworden, sagt der 28-Jährige. Er arbeitet in einer Kölner "Gamer-Bar" und betreibt seit Wochen die Initiative "Saveyourinternet".