Toleranz stößt schnell an Grenzen, berichtet auch Uwe Weiler am Internationalen Tag gegen Homophobie (17.05.2019) in einem Interview mit der Aktuellen Stunde. Weiler ist Vorstandsmitglied des Kölner Lesben- und Schwulentag e.V.

WDR: Beim Thema Homophobie richtet sich der Blick hierzulande oft ins Ausland wie nach Brunei, wo Homosexuellen zumindest theoretisch die Todesstrafe droht. Ist das der richtige Blickwinkel?

Uwe Weiler, Vorstandsmitglied des Kölner Lesben- und Schwulentags

Uwe Weiler: Der Blick ins Ausland ist richtig und wichtig. Aber es gibt auch noch in Deutschland viel zu tun. In unserer Gesellschaft denken viele, ihr habt jetzt die gleichgeschlechtliche Ehe, es ist doch alles super. Aber leider ist das noch nicht so.

WDR: Wie ließe sich das ändern?

Weiler: Frühzeitige Aufklärung in Schulen ist ein sehr wichtiges Thema. Aber leider werden bei der Jugendarbeit Gelder gestrichen.