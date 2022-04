Keine Waffen für die Ukraine? "Das läuft auf Unterwerfungs-Pazifismus hinaus"

"Die Herausforderung ist, der Eskalations-Fähigkeit Putins Entsprechendes entgegenzusetzen." Politologe Herfried Münkler

WDR: Geben deutsche Waffenlieferungen Putin nicht einen Vorwand für weitere Eskalation?

Münkler: Nach völkerrechtlicher Auffassung wird man durch die Lieferung von Waffen an Kriegsparteien nicht selber zur Kriegspartei. Ob das Putin auch so sieht, ist die Frage. Aber er hat nun mal die Eskalations-Dominanz in der Ukraine. Ich denke, es geht schon lange nicht mehr darum, sich möglichst klein und unsichtbar zu machen, um den Eindruck zu erwecken, es gebe diese Eskalations-Dominanz nicht und man habe mit all dem nichts zu tun. Die Herausforderung ist, der Eskalations-Fähigkeit Putins Entsprechendes entgegenzusetzen.

Die Frage an die deutsche Politik ist, was ist verantwortungsvoll. Ist es verantwortungsvoll, ständig mit einem Ohr am Tor des Kreml zu lauschen und zu hören, was möglicherweise den Herren dort nicht besonders gefällt. Das läuft auf Unterwerfungs-Pazifismus hinaus - man unterlässt alles, was Putin nicht gefallen könnte. Das heißt, man richtet seine eigene Politik an den Vorgaben aus dem Kreml aus.

WDR: Gibt es eine deutsche Verpflichtung, Waffen an die Ukraine zu liefern?