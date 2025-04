Das andere ist natürlich, dass wir eine Verlässlichkeit brauchen. Bislang war es so, dass es an fehlenden Mitteln gescheitert ist und dass die Politik dieses Perioden-Denken gehabt hat und es letztendlich an die Nächsten weitergegeben hat. Man kam da gar nicht in Gang. Was uns auch weh tut ist, dass wir - von null auf hundert - so viel Personal gar nicht zur Verfügung stellen können. Das ist in den Verwaltungen so. Das ist in den Ingenieurbüros so. Bei den Baufirmen auch.

Jeder von uns braucht eine gewisse Verlässlichkeit, dass man in den nächsten Jahren auch dran bleibt an diesem Thema. Dann wird auch jeder Ressourcen aufbauen und es ist einiges mehr machbar. Das wurde so angekündigt, aber wir haben noch keinen Euro gesehen, ob das jetzt wirklich klappt.

Das Infrastrukturpaket soll ja vergrößert werden. Bauen wir denn auch schlau - wenn man mal schaut, wie lange es dauert, eine Brücke neu zu bauen?

Da sind eine ganze Menge Ingenieure dran, sich gute Dinge zu überlegen. Seit kurzem ist ja der Faktor Zeit ein Vergabe-Kriterium. Je schneller sie anbieten können, diese Brücke wiederherzustellen, desto eher kommen sie nach vorne im Vergabeverfahren. Das hat es lange nicht gegeben.

Es gibt viele Ideen, wie man Dinge auch vorfertigen kann, damit man nicht mehr alles auf der Baustelle machen muss. Es gibt Schnellbausysteme, die entwickelt wurden, die sehr viel schneller fertiggestellt werden. Nur müssen wir uns als Bevölkerung von den ein oder anderen Dingen verabschieden. Bei uns ist bisher jede Brücke ein einzelnes Bauwerk. Die Brücken laufen fast alle nicht rechtwinklig über den Verkehrsträger der darunter ist, sodass jede Brücke ein Unikat ist. Das ist klar, dass das aufwendiger ist, länger braucht und auch mehr Geld kostet.

Da wird man an der ein oder anderen Stelle weniger machen müssen oder Dinge eben auch mal gleich machen müssen, damit man schneller wird. Das fängt mit dem Vergabeverfahren schon an. Da versucht die Autobahn GmbH Funktional-Ausschreibungen rauszugeben, da sagt man, dass dies oder jenes gewünscht ist. Dann können Ideen eingebracht werden von den Firmen oder den Büros.

Unsere Quelle:



WDR-Interview mit Heinrich Bökamp

Hinweis der Redaktion: Das Gespräch führte Aktuelle-Stunde-Moderator Andreas Bursche. Fragen und Antworten wurden zur besseren Lesbarkeit an wenigen Stellen minimal abgeändert.