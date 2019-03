Nach dem Zyklon "Idai" brauchen mindestens 1,7 Millionen Betroffene in Mosambik, Malawi und Zimbabwe dringend Unterstützung, berichtet das UN -Nothilfebüro (Ocha) am Freitag (22.03.2019).

Video starten, abbrechen mit Escape Flutkatastrophe in Mosambik | Aktuelle Stunde | 22.03.2019 | UT | Verfügbar bis 29.03.2019 | WDR | Von Stefan Wittke

Jennifer Bose arbeitet als Nothelferin für die Bonner Hilfsorganisation Care. Sie will mit ihrem Team Zelte, Baumaterialien, Hygienepakete oder Kanister zu den Menschen bringen. In Maputo, der Hauptstadt von Mosambik, bereitet sie sich auf ihren Einsatz vor. Dort haben wir sie erreicht:

WDR: Frau Bose, über die Lage in den Katastrophengebieten von Mosambik gibt es bisher nur vereinzelte, teilweise widersprüchliche Berichte. Was haben Sie vor Ort erfahren?

Jennifer Bose von der Bonner Hilfsorganisation Care

Jennifer Bose: Die Situation ist katastrophal. Wir kämpfen gleichzeitig gegen zwei Krisen: die Folgen des Wirbelsturms und die Überschwemmungen. Die starken Regenfälle dauern an, und die Gefahr von Sturzfluten ist noch nicht gebannt. Das Land steht unter Wasser.

WDR: Gibt es zuverlässige Informationen aus den abgelegenen Regionen?

Bose: Nur aus den am stärksten betroffenen Landstrichen. In der Region rund um die Stadt Beira haben sich richtige Binnenmeere geformt. Hilfsgüter kommen zwar ins Land, aber es ist noch sehr schwierig, sie zu den Menschen zu transportieren. Zurzeit ist das meist nur per Helikopter möglich, und von denen gibt es zu wenige.