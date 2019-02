Sind die NRW-Schulen fit für die Digitalisierung?

Der Weg für den Digitalpakt ist seit Donnerstag (21.02.2019) so gut wie frei. Wie gut sind die Schulen in NRW vorbereitet? Fragen an Bardo Herzig, Professor für allgemeine Didaktik und Schulpädagogik an der Uni Paderborn.

WDR: Liegen die Digitalisierungs-Konzepte schon in den Schubladen der Schulen - oder noch besser auf Laufwerken oder in der Cloud?

Bardo Herzig

Bardo Herzig: Das ist unterschiedlich. Viele Schulen haben sich schon auf den Weg gemacht. Ein wichtiger Schritt ist hier die Erstellung von schulspezifischen Medienkonzepten. Da legen Schulen fest, wie der Unterricht weiterentwickelt werden soll, welche lernförderliche Infrastruktur erforderlich ist, wie Personal fortgebildet wird.

Gut vorbereitete Schulen haben solche Medienkonzepte fertiggestellt und können dann wahrscheinlich relativ kurzfristig über die Schulträger Mittel aus dem Digitalpakt abrufen.