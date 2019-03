Voss: So weit muss das ja gar nicht kommen. Das hängt am Ende auch von der Einstellung einer Plattform ab. Letztlich könnte man ja alles auch anhand von zeitlichen Vorgaben entsprechend freistellen.

WDR: Also alles heiße Luft und Sorge um nichts?

Voss: In gewisser Weise ist das so. Dieses Problem, das da im Moment extrem diskutiert wird, existiert schon seit langem. Man hat nur die Umsetzung rechtlicher Verpflichtungen bislang nicht ernst genommen. Und das ist das, was wir jetzt versuchen, besser auszubalancieren, damit wir eine Sicherheit für denjenigen haben, der rechtmäßigerweise mit Urheberrecht hantieren möchte.

Anmerkung der Redaktion: Das gesprochene Wort des WDR-Interviews wurde an einigen Stellen gekürzt und wegen einer besseren Verständlichkeit sprachlich geglättet. Der Inhalt der Fragen und Aussagen bleibt davon unberührt.

Stand: 22.03.2019, 20:00