Ein Ticket, 33 Länder: Interrailtickets boomen

Von Belgien bis Montenegro, von Finnland bis nach Portugal - ganze Generationen reisen seit Jahrzehnten mit einem Interrailticket durch Europa. Dabei kann man mit nur einer Bahnkarte über 30 Länder erkunden - flexibel und in den meisten Zügen. Das trifft wohl gerade den Nerv vieler Menschen. Denn: Die Zahl der verkauften Interrail-Tickets in Europa ist in diesem Jahr auf den Rekordwert von etwa 600.000 gestiegen. Die Zahl der verkauften Tickets habe sich im Vergleich zu 2019 fast verdoppelt, teilt die Deutsche Bahn mit.

Die Deutschen haben also das Bahnreisen wieder für sich entdeckt. Mit 142.000 verkauften Tickets liegt Deutschland nämlich an der Spitze, gefolgt von der Schweiz mit 94.000 und Großbritannien mit 63.000.

Am liebsten in den Süden

Bahnreise durch Südeuropa

Deutsche Interrail-Nutzer zog es im ersten Halbjahr vor allem nach Frankreich, Italien und Spanien. Bei den Städten seien am häufigsten Paris, Barcelona, Rom, Florenz, Mailand, Stockholm und Madrid angesteuert worden. Laut Bahn sind 70 Prozent der Interrailer aus Deutschland Jugendliche oder Erwachsene unter 27 Jahren.

Jung und alt reisen günstiger