Türkei lässt nach Kritikern in NRW fahnden

Laut ihrem Anwalt Frank Jasenski werfen türkische Behörden dem Ehepaar Mitgliedschaft in einer Terrororganisation vor. Wie vielen anderen auch, so Jasenski. Allein seine Kanzlei vertrete derzeit mindestens zehn Türkei-stämmige Mandanten wegen ähnlicher Interpolfahndungen.

Von Fahndung erst bei der Verhaftung erfahren

Autor Dogan Akhanli

Die meisten von ihnen erfahren von diesen Haftbefehlen erst, wenn sie in Spanien, Italien, Kroatien, Bulgarien, Griechenland oder in letzter Zeit häufig auch in Moldawien festgenommen werden, wie der Kölner Autor Dogan Akhanli, so Jasenski.