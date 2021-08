Die neuen Coronapatienten auf der Intensivstation: jung und schwerer krank

Am Sonntag war die 1.000er-Marke erreicht: Genau 1.008 Corona-Infizierte müssen derzeit auf Intensivstationen in Deutschland behandelt werden, knapp die Hälfte von ihnen wird beatmet. Fast ein Drittel in Krankenhäusern in NRW. Das meldet das Deutsche Intensivbettenregister (DIVI). Noch Mitte Juli waren es deutschlandweit 354 intensivpflichtige Coronakranke. Jetzt liegt fast die gleiche Anzahl allein in NRW auf Intensivstationen. Mit den rasant steigenden Infektionszahlen ist die vierte Welle der Pandemie auch auf den Intensivstationen angekommen.

Laut RKI liegt die Inzidenz in NRW am Montag bei 127,7 - fast identisch mit dem Wert von vor knapp einem Jahr, am 27. Oktober 2020. Doch während damals 2.240 Coronainfizierte im Krankenhaus lagen, sind es derzeit fast genau halb so viele (1.159, Stand 30. August). Aber: Auf Intensivstationen müssen davon vergleichsweise deutlich mehr Patienten.