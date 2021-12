Intensivmediziner: Corona kann Leistungsfähigkeit langfristig gefährden

Intensivmediziner empfiehlt gerade Sportler:innen Impfung

Der Intensivmediziner Christian Karagiannidis

Der FC Bayern hatte zuvor mitgeteilt, dass Kimmich sicher bis Jahresende ausfällt. Er war ungeimpft und hatte sich vor mehr als zwei Wochen mit Corona infiziert. Wegen leichten Infiltrationen in der Lunge könne er aktuell noch nicht voll trainieren, äußerte sich der 26-Jährige in einer Mitteilung des Vereins. Unter einer leichten Infiltration der Lunge versteht der Intensivmediziner, dass die Bronchien oder die Lungenbläschen von dem Virus betroffen seien, aber die Einschränkungen der Lungenfunktion eher geringer ausfallen.