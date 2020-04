Menschen im Ruhrgebiet sind besonders pessimistisch

Die Menschen im Ruhrgebiet machen sich einer Analyse zufolge größere Sorgen um Kriminalität, Zuwanderung und die Wirtschaft als der Durchschnitt der Bundesbürger. "Die Bevölkerung des Ruhrgebiets ist in vielerlei Hinsicht verunsichert und beurteilt das Verhalten ihrer Mitmenschen auffallend pessimistisch" , heißt es in einer am Dienstag (07.04.2020) veröffentlichten Auswertung des Instituts der Deutschen Wirtschaft in Köln.

Große Sorge vor Kriminalität