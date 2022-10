Störung bei Instagram offenbar wieder behoben

Die User bekamen angezeigt, dass ihr Konto gesperrt wurde. Bei anderen erschien der Hinweis " Wir haben dein Konto am 31. Oktober 2022 gesperrt ". Die Plattform, die zum Facebook-Konzern Meta gehört, bestätigte das Problem auf Twitter so: " Uns ist bewusst, dass einige von euch Probleme beim Zugriff auf euer Instagram-Konto haben. Wir gehen der Sache nach und entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. "

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die Benachrichtigungen, dass sie von der Plattform suspendiert wurden, löste unter den betroffenen Anwendern Verwirrung aus, da sie nichts unternommen hatten, was ein Aussperren rechtfertigen würde.

Die Störungen gab es nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA und anderen Ländern. Das deute auf ein eher prinzipielles Problem hin, etwa bei den Datenbanken, so WDR-Digitalexperte Jörg Schieb: " Denkbar wäre beispielsweise, dass einige Datenbank-Server, die für den Login benötigt werden, zeitweise ausgefallen sind."

Weitreichende Folgen

Die Folgen waren weitreichend: Betroffene Nutzer haben nicht nur Warnmeldungen erhalten, sondern wurden auch komplett "abgeschrieben". Das lässt sich daran erkennen, dass sie auch als Follower ausgefallen sind. Der Fußballer Christiano Ronaldo hat von seinen 493 Millionen Followern zweitweise rund 3 Millionen verloren.

Das deute grob darauf hin, dass rund sechs Prozent der Instagram-User betroffen gewesen sein könnten, sagt Digitalexperte Schieb.

Mittlerweile gehen die Störungsmeldungen wieder zurück. Das Problem scheint behoben. Erst vor wenigen Tagen hatten Facebook, WhatsApp und Instagram bereits erhebliche Störungen.