Maresa steht vor dem Hauptbahnhof in Köln. Sie hat ihr wichtigstes Arbeitsmaterial dabei: bunte Kreide. Es dauert nur wenige Minuten und schon hat Maresa den Spruch aufs Pflaster gebracht, der für sie "so gar nicht geht": " Du bist also eine der treuen Frauen? Langweilige Schlampe " steht dort in bunten Lettern geschrieben.

Maresa schießt noch ein Foto und lässt den Spruch stehen. Sie will ihre Kritik öffentlich machen - denn sie kritisiert etwas, das noch von zu vielen Menschen mit einem " Ach, stell dich doch nicht so an " abgetan wird.

Maresa, die ihren Nachnamen aus Selbstschutz nicht nennen möchte, betreibt sei Mai 2020 den Kölner Instagram-Account @Catcallsofcgn. Dort kritisiert sie sogenannte "Catcalls".

Maresa hat den Bericht einer Betroffenen aufs einen Weg in Köln geschrieben

Dabei handelt es sich um verbale sexuelle Belästigung. Also um Sprüche, die vor allem Frauen häufig auf der Straße "gedrückt bekommen". Maresa kreidet diese Sprüche an und schreibt sie deshalb auf die Straße, macht ein Foto und veröffentlicht es auf ihrem Instagram-Profil. Die Sprüche stammen von Frauen, die sie Maresa meist über Instagram schicken.

Reise nach New York sorgte für Idee

Die 27 Jahre alte Studentin hatte die Idee, nachdem ihr mehrfach selbst solche belästigenden Sprüche hinterher gerufen wurden. " Ich hab mich dann mal in meinem Freundeskreis umgehört ", erzählt die junge Frau. " Und war schockiert, wie viele Freunde schon damit Erfahrungen machen mussten. Natürlich vor allem Frauen, aber auch Männer. "

Dann kam sie auf eine Idee. Maresa schrieb auf Instagram die Gründerin der Catcalls-Bewegung an: Sophie Sandberg aus New York City. 2016 startete sie damit, auf diese Form der sexuellen Belästigung mit Kreide-Zeichnungen aufmerksam zu machen. Maresa traf sich im Frühling 2019 mit ihr in New York. Inspiriert von dem Gespräch und dem gemeinsamen Ankreiden der Catcalls entschloss sie sich, einen Kölner Instagram-Account zu starten.

Grenzen werden überschritten

Auch queere Menschen schildern Maresa regelmäßig ihre Erlebnisse

Seit Mai haben 35 Frauen und zwei Männer Maresa Sprüche zugeschickt, die ihnen hinterhergerufen wurden. Grundsätzlich sagt die 27-Jährige, die ursprünglich aus Geldern am Niederrhein kommt, nette Sprüche seien in Ordnung. Sobald der Betroffene oder die Betroffene auf sein Äußeres reduziert wird, ist eine Grenze überschritten.

" Wenn man sich als Betroffener sicher fühlt, kann man natürlich antworten. Ansonsten hilft in der Situation wohl nur: ignorieren ", erzählt Maresa. " Als Außenstehender sollte man eingreifen und Solidarität mit den Betroffenen zeigen. Entweder aktiv einschreiten oder zumindest danach auf die Person zugehen ." Dann ergänzt sie: " Mich ärgert es, dass die Gesellschaft Catcalls häufig als etwas Normales abtut, das es schon immer gegeben hat. "

Account-Betreiber sind gut vernetzt

Maresa ist mit anderen Catcall-Account-Betreibern vernetzt. Instagramprofile gibt es unter anderem für München, Bonn, Hannover und Berlin. Über WhatsApp tauschen sich die Betreiber regelmäßig aus.

Maresa will ihren Account größer und bekannter machen. Sie will auch weiterhin verbale sexuelle Belästigung sichtbar machen. Und so ihren Beitrag dazu leisten, dass die Gesellschaft hinsieht, sich mit dem Phänomen auseinandersetzen muss und dass Betroffene eine Stimme bekommen.