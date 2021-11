Schulden? Mehr Menschen in NRW haben Insolvenz angemeldet

In NRW konnten laut dem Statistischen Landesamt im August 1.560 Menschen ihren Zahlungsverpflichtungen nicht mehr nachkommen. Ein Jahr zuvor waren es im gleichen Monat nur 429 Personen gewesen.

Besonders viele Insolvenzen von Privatpersonen und teils Soloselbstständigen wurden an den Gerichten in NRWs größter Stadt Köln und in den Ruhrgebietsmetropolen Essen, Bochum und Dortmund eröffnet.

Deutschlandweit sind insbesondere in Bremen die Verbraucherinsolvenzen gestiegen. Es handelt sich vor allem um Schulden bei Kreditinstituten, Versandhändlern, Versicherungen, Behörden, Vermietern, Energieversorgern und Telefongesellschaften.

Mögliche Gründe für die Überschuldung

Ein Grund für den Ansteig der Privatinsolvenzen von 2020 auf 2021 könnte sich durch eine Gesetzesreform erklären lassen. Verbraucher können seit diesem Jahr einfacher nach drei statt wie bisher nach sechs Jahren von ihren Restschulden befreit werden. Die Regelung gilt zunächst bis 2025.

Miet- und Energieschulden dürften eine weitere Ursache dafür sein, dass Menschen in finanzielle Not geraten. " Auf die massiv steigenden Energiekosten gucken die Beratungsstellen sehr besorgt ", so Roman Schlag von der Caritas. " Gerade in Lockdown-Zeiten, wenn man häufig zuhause war, sind die Lebenshaltungskosten gestiegen ."

Und dann wäre da noch das Problem, dass Gehälter in der Pandemie weggebrochen sind oder als Kurzarbeitergeld schmaler wurden. Das kann in die Überschuldung führen oder sie verschlimmern - wie bei Marko aus Leverkusen. Er musste sich noch mehr einschränken - und auf jegliche kleine Freuden im Alltag verzichten.

Der 50-Jährige hat sich nun Hilfe bei der Schuldnerberatung gesucht. Alleine könnte er die Situation nicht bewältigen - außer " mit einem Lottogewinn ". Auf den kann und will Marko nicht hoffen. Er will raus aus den Schulden - damit er " irgendwann wieder frei ist und schlafen kann ".

Wann kommt die Firmen-Pleitewelle nach Corona?

Wirtschaftswissenschaftler rechnen damit, dass auch eine Unternehmens-Pleitewelle in Gang kommen wird. Früher oder später werde sich ein " Rückstau " an Insolvenzen auflösen.

Die Befürchtung: Bislang würden durch gesetzliche Rahmenbedingungen Betriebe aktiv gehalten - obwohl sie eigentlich nicht mehr überlebensfähig sind.