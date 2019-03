Das Land Nordrhein-Westfalen will langfristig die Anzahl und Verbreitung von Insekten erfassen. Hierzu ist ein Forschungsprojekt in Kooperation mit der Universität Osnabrück gestartet, wie das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) am Montag (11.03.2019) in Recklinghausen mitteilte.

Hintergrund der Untersuchung ist ein Rückgang von Insekten insgesamt. Das nordrhein-westfälische Umweltministerium unterstützt das Forschungsvorhaben den Angaben zufolge mit knapp 480.000 Euro. "Nicht nur einzelne Insektenarten sind gefährdet und gehen immer weiter zurück, auch die Biomasse flugfähiger Insekten nimmt insgesamt ab", erklärte Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU).