Was tun gegen das Insektensterben?

Tagpfauenauge: " Im Winter bekomme ich öfter mal Anrufe von Leuten, die ein Tagpfauenauge in der Wohnung finden ", erzählt Naturschützer und Schmetterlingsfachmann Jelinek. Wie das kommt? Die schönen Schmetterlinge verirren sich auf der Suche nach einem Winterquartier auch schon mal in unsere Wohnung. Doch warme Heizungsluft und Licht lassen den Falter nicht zur Ruhe kommen. " Am besten, man bringt ihn an einen kühleren, frostfreien und dunkleren Ort, von dem aus er im Frühjahr wieder nach draußen fliegen kann ", rät Jelinek. In der Wohnung würde der Schmetterling seine letzten Energiereserven verbrauchen und den Winter nicht überleben.