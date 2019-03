Zum Beispiel, so Stark, nützt eine herkömmliche Geranie aus dem Baumarkt Insekten nichts - zu hochgezüchtet und zu pestizidbelastet. Die Expertin rät dazu heimische Wildpflanzen zu kaufen; die würden noch vor allem im Online-Versandhandel angeboten und weniger in den üblichen Gartenmärkten.

Städter entdecken das Imkern

Über Zulauf freuen sich auch die Imker. Die Zahl nahm 2018 weiter zu. Nach Angaben der Landwirtschaftskammer NRW gibt es im Land inzwischen 15.000 Imker. " Vor allem in den Großstädten haben wir ganz hohe Steigerungsraten ", sagt Petra Friedrich vom Deutschen Imkerbund in Wachtberg.

Mehr und mehr scheinen Frauen das Imkern als Hobby zu entdecken. In Köln bietet Kerstin Kopp von der Imkerei Rheinblüte daher Kurse speziell für Frauen an. " Das Imkern ist immer noch eine Männerdomäne ", sagt sie. " Aber in den letzten zehn Jahren ist die Imkerei eindeutig weiblicher und jünger geworden."

Selbst Unternehmen finden inzwischen Gefallen an Bienenhaltung. Im westfälischen Minden beispielsweise hat das Unternehmen Ingres, ein Fliesenhersteller, zwei Bienenboxen auf dem Gelände. Geschäftsführer Oevermann kümmert sich mit zwei Kollegen um die Bienenvölker: " Dabei geht es uns nicht um den Honig, sondern nur um den Erhalt der Tiere."

Zu hohe Bienendichte