Jugendliche melden sich selten selbst

Die größte Gruppe der Betroffenen umfasste im gesamten Zehnjahresvergleich Jugendliche zwischen 14 und unter 18 Jahren - hier gab es 2017 zuletzt 8.329 Inobhutnahmen. Nur in jedem siebten Fall regten die Kinder und Jugendlichen 2017 die Schutzmaßnahme selbst an. Weit überwiegend ging der Schritt - in allen Altersklassen und Jahren - von Sozialdiensten, Jugendämtern, Polizei und Ordnungsbehörden, Lehrern, Erziehern, Ärzten, Nachbarn, Verwandten oder auch den Eltern selbst aus.

Video starten, abbrechen mit Escape Die Kommunen und die Jugendämter. Westpol . . 29:48 Min. . UT . DGS . Verfügbar bis 26.05.2020. WDR.

Stand: 07.08.2019, 16:10