Die Vielfliegerei macht dem Klima zu schaffen. In der Debatte um zu viele Inlandsflüge platzt nun der Vorstoß von Politikern mehrerer Fraktionen im Bundestag. Auch vor dem Hintergrund des Klimaschutzes plädieren sie für einen Komplettumzug der Bundesregierung in die Hauptstadt, um die ständigen Inlandsflüge zwischen Bonn und Berlin zu vermeiden.

" Im Haushaltsausschuss gibt es eine große Mehrheit dafür, den Umzug von Bonn nach Berlin zu beschleunigen ", sagte SPD-Chefhaushälter Johannes Kahrs dem Redaktionsnetzwerk Deutschland am Samstag (20.07.2019) " Das Problem sind ja nicht nur die Flüge der Ministerialbeamten, das Problem ist das schlechte Regieren ", sagte Kahrs weiter. " Wer gut regieren will, muss seine Mitarbeiter am Ort haben. "