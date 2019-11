Dağdelen: "Grob fahrlässig"

Die Praxis, dass das Auswärtige Amt Angaben von Asylbewerbern durch Kooperationsanwälte prüfen lässt, ist umstritten.

"Es war unverantwortlich, diese sensiblen Daten an einen privaten Rechtsanwalt zu übergeben" , sagte Sevim Dağdelen, Bundestagsabgeordnete der Linken und Mitglied im Auswärtigen Ausschusses, am Donnerstagabend (21.11.2019) der Aktuellen Stunde.

"Die Bundesregierung hat im besten Fall grob fahrlässig gehandelt und ist mitverantwortlich für die Gefährdung der Menschen hier, weil sie seit über zwei Monaten darüber wissen und bis heute nicht alle Menschen darüber informiert worden sind, über ihre unmittelbare Gefährdung" , sagte Dağdelen.

Übrigens: Bundesaußenminister Heiko Maas will beim G20 -Treffen in Japan mit seinem türkischen Kollegen Mevlüt Çavuşoğlu über die Verhaftung des türkischen Anwalts der deutschen Botschaft in sprechen.