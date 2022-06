Inflation: Wann wird das Leben wieder bezahlbar?

Warum ist überhaupt alles so teuer geworden?

Ein relevanter Treiber der Preise ist, dass Energie-Rohstoffe derzeit knapp sind. Das liegt einmal am Krieg, der für Unsicherheiten und Spekulationen sorgt. Es liegt aber auch daran, dass durch Corona-Lockdowns immer wieder Lieferketten unterbrochen werden. Öl beispielsweise kann nicht verschifft werden, wenn die Arbeit im Hafen während eines Lockdowns ruht.

Thieß Petersen

Mit den Energie-Preisen stiegen dann auch die Preise für andere Produkte. " Wir brauchen Energie in sämtlichen Produktionsprozessen ", sagt Thieß Petersen, Ökonom bei der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh. Und wenn Energie teurer wird, dann steigen die Produktionskosten. Das zeigt sich unter anderem im Supermarkt. " Es gab eine ganze Reihe von Preissteigerungen im landwirtschaftlichen Bereich ."

Und wie lange geht das noch so weiter?

Das ist schwierig zu sagen. " Die Unsicherheit ist groß ", sagt Michael Berlemann, Direktor am Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut. Denn auch für Ökonomen sind es besondere Zeiten. " Typischerweise geht man bei den Prognosen so vor, dass man mit Daten aus der Vergangenheit in die Zukunft prognostiziert ", erläutert Berlemann. " Das funktioniert auch gut - wenn man in Zeiten lebt, wo die Vergangenheit es erlaubt, etwas über die Zukunft zu lernen. "

Doch in solchen Zeiten befinden wir uns derzeit nicht. In Europa herrscht Krieg, auf der ganzen Welt grassiert eine Pandemie.

"Wir haben lauter Schocks, die es lange nicht mehr oder noch nie gegeben hat." Michael Berlemann, Direktor am Hamburgischen Weltwirtschaftsinstitut

Auch Marcel Fratzscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) macht keine Hoffnung darauf, dass der Anstieg bald vorbei ist: " Wir sollten uns darüber im Klaren sein, dass die Spitze des Inflationsanstiegs vermutlich noch nicht erreicht ist. Ich befürchte, dass wir das Risiko einer weiteren Eskalation des Krieges ebenso unterschätzen wie die Gefahr einer weiteren Corona-Welle ."

Werden trotzdem konkrete Zahlen prognostiziert?

Michael Berlemann

Michael Berlemann hat für die Entwicklung der Preise eine Erwartung: " Wir werden eine hohe einstellige Inflationsrate über das ganze Jahr hinweg haben. " Er glaubt aber nicht, dass die Preise danach noch dauerhaft weiterklettern werden.

Ähnlich sehen es auch die Vertreter von anderen deutschen Forschungseinrichtungen. In einer Gemeinschaftsdiagnose, an der unter anderem das RWI aus Essen und das ifo-Institut aus München beteiligt waren, heißt es: " Die Verbraucherpreise ziehen im laufenden Jahr mit einer Rate von 6,1 Prozent so kräftig an wie seit 40 Jahren nicht mehr. " Aber: Im kommenden Jahr werde die Rate, so die Ökonomen, dann mit knapp 3 Prozent deutlich niedriger ausfallen. Allerdings liegt sie damit immer noch deutlich über dem Durchschnitt seit der Wiedervereinigung.

Droht uns eine Hyperinflation?

Im kollektiven Gedächtnis verankert ist die Hyperinflation von 1923. Geld war zu dieser Zeit nahezu Spielgeld: Wer seinen Lohn nicht gleich nach Erhalt wieder ausgab, konnte sich manchmal schon Stunden später kaum noch etwas davon kaufen. Ein Ei beispielsweise kostete im Juni 1923 rund 800 Mark. Im Dezember waren es dann 320 Milliarden Mark.

1923: Das Inflationsgeld wird im wahrsten Sinne des Wortes "Spielgeld"