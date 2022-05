Preisanstieg im Supermarkt: Wenn das Geld nur noch fürs Nötigste reicht

Markenprodukte bleiben im Regal

Aber nicht nur bei Menschen mit niedrigem Einkommen machen sich die steigenden Preise beim Einkaufen bemerkbar: Insgesamt wollen Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland mehr Preise vergleichen und greifen häufiger zu Sonderangeboten, zeigt eine Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts ECC.

Außerdem möchten 59 Prozent der Befragten auf teurere Markenprodukte verzichten. Hersteller von Markenartikeln könnten es demnach schwieriger haben.

Günstige Discounter werden beliebter - und Döner ist zu teuer

Auch die Wahl des Supermarktes ist betroffen: bei steigenden Lebensmittelpreisen bevorzugen viele die günstigen Discounter. So auch der 23-jährige Student Lukas Stürmer: " Wenn ich da 50 Euro ausgebe, ist meine Tasche voll - in den anderen zahle ich dafür schon deutlich mehr. " Das nehme derzeit für ihn sogar solche Ausmaße an, dass er für seinen Wocheneinkauf in andere Stadtteile fährt, " weil es da ein paar Cent günstiger ist ".

Was er mittlerweile gar nicht mehr kauft? " Döner! " Denn 7,50 Euro für einen Döner auszugeben - das sehe er nicht ein. " Dafür kann ich ja mehrere Male in der Uni-Mensa essen. "

Preise steigen nicht erst seit dem Ukraine-Krieg

Handelsexperte Robert Kecskes vom Daten- und Analytikunternehmen GfK erklärt: " die Umsätze für Lebensmittel gehen auch zurück, weil die Menschen seit Ende des Corona-Lockdowns wieder häufiger auswärts essen ." Und schon seit November steigen die Lebensmittelpreise deutlich an.

GfK-Handelsexperte Robert Kecskes