Inflationsrate steigt auf 7,3 Prozent

Wer in diesen Tagen an der Zapfsäule tanken muss, Post vom Energieversorger bekommt oder einfach nur im Supermarkt einkaufen geht, bekommt es hautnah mit: Die Preise steigen kräftig an. Viele Dinge des täglichen Gebrauchs sind teurer geworden. Wie sehr, zeigen die neusten Zahlen des Statistischen Bundesamtes.

Höchster Stand seit mehr als 40 Jahren