Inflation: Deshalb bleibt trotz steigender Löhne weniger übrig

Von Preisexplosionen und Rekordwerten bei der Inflation ist in diesen Tagen viel die Rede. Deshalb zur Abwechslung zunächst mal etwas Positives: In den ersten Monaten des Jahres sind die Löhne deutlich gestiegen. Konkret war es von Januar bis März ein Plus von vier Prozent.

Das heißt: Im Durchschnitt hatten die Menschen in Deutschland theoretisch mehr Geld im Portemonnaie. Waren es vor einem Jahr zum Beispiel 2.000 Euro Bruttolohn, so stieg der nun auf 2.080 Euro. Verantwortlich dafür waren vor allem Sonderzahlungen wie Corona-Prämien in bestimmten Branchen.

Realer Lohn wegen Inflation im Minus

Doch das ist es dann leider auch schon mit den guten Nachrichten. Denn die höheren Löhne wurden durch die noch höhere Inflation "aufgefressen". Die lag in den ersten drei Monaten nämlich bei 5,8 Prozent. Aus den theoretisch vier Prozent Lohnplus wurde somit ein Minus von 1,8 Prozent. Oder anders ausgedrückt: Der reale Lohn ist wegen der Inflation deutlich zurückgegangen. Vielen steht damit weniger Geld zur Verfügung.