Inflation in NRW schwächt sich ab - Aber: Es bleibt teuer

Lebensmittel, Energie - dafür müssen Verbraucherinnen und Verbraucher derzeit viel zahlen. Aber immerhin: In NRW hat sich die Inflation im Juni abgeschwächt. In dem bevölkerungsreichsten Bundesland stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 7,5 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte. Im Vormonat hatte die Inflationsrate noch bei 8,1 Prozent gelegen, nachdem sie vier Monate in Folge gestiegen war.

Im Monatsvergleich meldete das Statistische Landesamt einen Rückgang der Verbraucherpreise um 0,1 Prozent. Durch die Einführung des 9-Euro-Tickets seien die Preise bei der sogenannten kombinierten Personenbeförderung im Vergleich zum Vormonat um 69 Prozent und im Jahresvergleich um 68,4 Prozent gesunken, hieß es in einer Mitteilung.