Auf der indonesischen Insel Sulawesi hatte ein starkes Erdbeben am 28. September 2018 eine sechs Meter hohe Flutwelle ausgelöst, die unter anderem die Küstenstadt Palu traf. An die 2.000 Todesopfer wurden inzwischen geborgen. In Palu werden aber immer noch 5.000 Menschen vermisst.

Nach dem Beben: Ganze Dörfer im Erdboden verschwunden