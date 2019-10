Der Kölner Unternehmensberater Markus Bienentreu hat aufgrund der fehlenden Bedarfsplanung einen Pflegekompass aufgestellt. Die Stadt Köln wird in den nächsten 20 Jahren immer mehr Bewohner haben und von diesen werden immer mehr pflegebedürftig. Bienentreu rechnet hier mit einem Zuwachs von knapp 50 Prozent. Bedeutet: 4000 zusätzliche Pflegeplätze werden bis 2040 in Köln benötigt.

Pflegeeinrichtungen gelten als unlukrativ

Bis dato ist es viel lukrativer, in Wohnungs- und Geschäftsimmobilien zu investieren als in den Bau von Pflegeeinrichtungen. Die Stadt Köln versucht nun mit neuen Quartiersplänen zu reagieren, die vorsehen, dass es in diesen Quartieren neben beispielsweise Kindertagesstätten auch ausreichend Pflegeeinrichtungen gibt.