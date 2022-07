Die USA im Kampf: Wir müssen es in Deutschland besser machen!

Da in diesem Land die Menschen sich noch nicht einmal einig darüber sind, was die Fakten sind oder sein könnten, hilft es auch nicht, Argumente auszutauschen. Die Vorstellung, jemanden überzeugen zu können, sollte man ablegen.

Zwei Parteien, zwei Welten

Menschen leben in den USA deshalb inzwischen in gesellschaftlichen Blasen. Ein typischer Anhänger der Demokraten hat fast keinen Kontakt zu Anhängern der Republikaner in seiner Nachbarschaft. Eine steigende Zahl von Eltern sagt von sich, dass sie bestürzt wären, würde ihr Kind jemanden von einer anderen politischen Partei heiraten. Manche Therapeuten empfehlen, man solle besser gar nicht mehr mit Menschen, die man liebt, über Politik sprechen.

Aber auch bei anderen Themen ist es gar nicht so einfach. Die Anhänger beider Lager finden zwar, dass Familie und Kinder das Wichtigste im Leben sind. Bei den Republikanern aber steht an zweiter Stelle Glauben und Religion als etwas, dass ihrem Leben Bedeutung gibt. Bei den Anhängern der Demokraten taucht dieser Aspekt unter den ersten fünf Plätzen gar nicht auf.

"Hier ist kein Platz für Nuancen, hier geht es oft gleich ums große Ganze, um die Frage, wie der echte Amerikaner ist. Oder die echte Amerikanerin. Und dann kann so ein Gespräch in feindseligem Schweigen erstarren." Katrin Brand

Ein Bekannter erzählt mir, dass er nach der Wahl 2016 alle Menschen aus seinem Freundeskreis entfernt hat, die für Trump gestimmt haben. Und auch jetzt, sechs Jahre später, fühlt er sich immer noch völlig im Recht.

Deutschland darf es nicht so weit kommen lassen!

Viele Initiativen im Land beschäftigen sich mit der Frage, wie man denn überhaupt noch Brücken bauen kann, wenn sich die Menschen gar nicht mehr begegnen - und auch nicht begegnen wollen. Wie können sie miteinander sprechen, wenn sie die jeweils anderen für eine Gefahr für die Zukunft ihres Landes halten?

Die Politik ist keine Hilfe. Hier gibt es nur zwei Parteien. Die eine hat das Sagen, die andere nicht. Man gewinnt oder verliert. Kompromisse sind selten geworden. Das war schon vor Donald Trump so. Mit ihm als Präsident ist das aber sichtbar geworden, er hat die Stimmung aufgegriffen und angeheizt.

Mich als Beobachterin macht das traurig und ratlos. Aber wenn ich was daraus lerne, dann das: Was einmal auseinander ist, kommt nur schwer wieder zusammen.

Sprecht miteinander, Ihr Lieben! Hört Euch zu und fällt nicht schnell Eure Urteile übereinander! Sagt nicht "die" und "wir", teilt Menschen nicht in Gruppen ein! Geht Euch nicht aus dem Weg! So weit wie in den USA dürfen wir in Deutschland nie, nie, nie kommen!

Was denken Sie? Wie können wir verhindern, dass wir in Deutschland ähnliche Zustände bekommen, wie in den USA? Müssen wir alle mehr mit- statt übereinander reden? Oder ist unsere Gesellschaft gar nicht mit der amerikanischen zu vergleichen? Lassen Sie uns darüber diskutieren! In den Kommentaren auf WDR.de oder auf Social Media.