Dies ist ein Krieg der Freiheit gegen die Knechtschaft

Im Minutentakt klingelt mein Telefon. Deutsche, englische sogar polnische Medien wollen mich interviewen, meine Texte werden von Millionen gelesen, alle Talkshows im deutschsprachigen Raum möchten mich als Gast haben, von Maybrit Illner bis TV total - was für ein mieses Glück.

Diesen ganzen Ruhm habe ich dem Krieg zu verdanken. Wie gern würde ich ihn gegen ein wenig Frieden tauschen, wenn ich nur die Zeit zurückdrehen könnte, damit alles wieder so ist wie früher.

Es ist erst wenige Tage her, da saßen in den Talkshows keine Bundeswehrgeneräle und Atomraketenexperten, sondern Virologen und Klimaaktivisten. Hallo, Virologen! Kehrt bitte zurück! Wir wollen lieber über Viren, nicht über Atomraketen aufgeklärt werden.

Der Russe als Feindbild

Aber die Welt hat sich rasant verändert. Seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine werden die Nachrichten immer skurriler. Als erstes werde ich nun in allen Interviews gefragt, wie sich denn die Russen in Deutschland so fühlen - als gäbe es zurzeit keine größeren Probleme als das kaputtgegangene Erscheinungsbild der Russen. " Wie viel Hass schlägt Ihnen entgegen? "

Ich bekomme in der Tat zu hören, dass russische Kinder in der Schule gemobbt oder auch als "Putins Schlampen" beschimpft werden. Leute, lasst die Kinder in Ruhe! Sie tragen keine Verantwortung für das Handeln der Regierungen.

In der russischen Community kursieren sogar Gerüchte: Alle, die keinen deutschen Pass haben, würden bald zurück in die Heimat geschickt. Auch die, die hier studieren. Als wären SIE die Kriegstreiber. Ich würde - ganz im Gegenteil - gerade die russischen Studierenden alle hier behalten und so viele neue einladen, wie es nur geht. Sie müssen nämlich auch gerettet werden.